El truco perfecto para congelar verduras y que no se pudran

Son muchos los motivos por el cual uno puede decidir congelar las verduras, por ejemplo esta es una muy buena táctica si no podemos consumirlas en su totalidad o si queremos ingerirlas cuando su época del año ya haya pasado. Sin embargo, muchas personas no conocen cuál es la manera correcta de llevar esto adelante sin que se pudran o pierdan sus nutrientes.

Debido a esto, hoy les contaremos cuáles son los pasos a seguir para congelar estos alimentos de forma correcta.