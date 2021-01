Sálvame es uno de los programas del corazón mas reputados de la televisión nacional. Y es que no es para menos porque el programa lleva emitiéndose más de una década y sigue regalándonos momentos excelentes. No solo de risas y de noticias exclusivas que nos dejan a todos helados… Sino también de enganches y colaboradores enzarzados. Sabemos que es normal, porque al fin y al cabo pasan muchas horas juntos y, quieras que no, se crean tensiones. Pero ha habido más de una discusión que nos ha dejado a todos con la boca abierta, y es que hay cosas que no deberían de emitirse de manera pública.

Si quieres saber cuales son algunos de los enganches más recientes, como el último entre María Patiño y Antonio David Flores, sigue leyendo. Nosotros te ponemos al día y te refrescamos sobre las discusiones más peliagudas.