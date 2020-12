Desde hace un buen tiempo las lentejas son un platillo tradicional en estas épocas del año, ya sea para combatir el frío del invierno o para despedir el año. Las lentejas son un clásico que se preparan en todas las cosas, de eso no existe duda alguna y por ello es que en cada una existe una manera distinta de prepararlas.

Pero si apenas estás comenzando en la cocina o quieres comenzar con la tradición familiar de despedir el año comiendo un plato de lentejas, entonces con esta receta podrás preparar las mejores lentejas guisadas ¿y lo mejor de todo? ¡No cuentan con grasa! Por lo que no tendrás que preocuparte por perder la figura que tanto has cuidado estos días.