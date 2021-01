Están condenados: los jugadores a los que quiere fulminar Zidane

El Real Madrid comenzó con buen pie el 2021, gracias a un nuevo triunfo efectivo frente al Celta de Vigo. Contra el conjunto gallego mostraron una fiabilidad suprema en la que pese a no hacer un gran partido, tampoco permitieron grandes ocasiones y fueron certeros en sus ataques. Zinedine Zidane parece haber dado con la tecla y las rotaciones masivas son ya cuestión de otros tiempos; porque justo ahora solo cuenta con unos 16 jugadores en una plantilla de 25 futbolistas, lo que es un número algo reducido para un equipo que debería tener más recambios.

A la espera de que el entrenador francés comprenda que Marcelo ya no puede jugar más en el Real Madrid, la realidad dice que en cambio si parece haber condenado a otros al más cruel ostracismo. Pese a que en rueda de prensa diga que cuenta con todos, los números lo contradicen de la forma más evidente. Varios futbolistas se han quedado en el camino por su propia irregularidad y no es que ya no se les quiera dar oportunidades, la cosa es que parece que ya ni están para ganársela. El técnico galo ya no los quiere utilizar y sus respectivas carreras en la escuadra merengue parecen estar en entredicho, por lo que mucho tendrá que cambiar si quieren quedarse.