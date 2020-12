Seguramente nunca olvidaremos esas películas que marcaron nuestra infancia, las aventuras de Woody y Buzz Lightyear en Toy Story, el triste momento en que muere Mufasa en El rey león, Bambi o los insectos de Bichos. Esas películas pertenecen a esas películas que no olvidamos y que nos gusta volver a ver de vez en cuando, pero, seguro que hemos visto algunas películas de niños que hemos olvidado haber visto porque no han sido tales clásicos como los que hemos mencionado antes. ¿Recuerdas a Balto, Los caraconos o a Stuart Little? Normalmente solemos recordar los puntos fuertes o que nos marcaron, y con las películas igual, pero existe un mundo de películas que seguro que hemos visto pero no recordamos, por ello vamos a ver algunas películas como Pequeños Guerreros o Flubber que viste de pequeño y seguro que no recuerdas.

La mente funciona así, con una chispa quizá se pueden abrir un montón de recuerdos de infancia, y eso es lo que vamos a intentar provocar con este artículo en el que vamos a repasar películas de infancia que seguro que has visto alguna vez.

Vamos a ver de qué películas hablamos: