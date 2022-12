Señales que te avisan de que tomas demasiada grasa

La grasa no es aconsejable para ninguna dieta, y si además, nos pasamos en la cantidad de su ingesta, entonces estamos poniendo en riesgo nuestra salud, pero eso no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual, ya que no pasamos de estar bien a tener un exceso de grasa en el organismo de un día para otro.

La buena noticia es que nuestro organismo nos va enviando señales del aumento gradual de la ingesta de grasa en nuestra dieta y tenemos que empezar a identificarlas, porque son las que nos pueden avisar a tiempo que estamos haciendo algo mal y que tenemos que hacer un cambio en nuestros hábitos alimenticios, aprende con nosotros a reconocerlas.