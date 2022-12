Los lugares más extremos para conducir

Tian Men Shang

no es extrañar, que uno de los lugares más peligrosos que deja de estar en esta lista como sea china. Que no estamos hablando de la muralla China, porque allí no se puede conducir. Se trata de un lugar que se llama la puerta del cielo, y por tanto su carretera se llama «ruta de la puerta del cielo».

Es un lugar muy peligroso, con la carretera estrecha, empinada, con muchas curvas, de lo más peligrosas. No todo el mundo es apto para conducir aquí, así que ten cuidado, porque si no estás acostumbrado a lugares así, mejor no ir en coche. Aun así, así que te puede dar miedo, si tienes que hacer esa ruta, y alguien, aunque se despertó como te lleva.