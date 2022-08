Elimina 10 años en la piel de tu cara con semen

Aunque te pueda parecer una broma, no lo es. No hace mucho tiempo se dijo que, una parte de las cremas hidratantes que usamos para la piel, cuenta con un ingrediente estrella. Las investigaciones acerca de si el semen es o no bueno para la belleza están dando con soluciones que te van a sorprender.

Se dice que uno de los compuestos del semen tiene propiedades que rejuvenecen nuestra piel y eliminan todo tipo de estrés para que ésta se vea más relajada y suave. ¿No te lo crees?, pues no te pierdas todo lo que sigue, porque sin duda, te cambiará el concepto de este fluido. ¡Descubre todo lo que puede hacer por nuestra piel!.