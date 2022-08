10 películas actuales de Disney+ que tienes que ver

Por mandato al cielo, basada en hechos reales, en Disney+

Es importante recordar que Disney+ no funciona como Netflix y que los estrenos de Disney Plus en 2022 no tienen una fecha exacta para todos los episodios.

Es decir, que una serie se estrene en una fecha no significa que puedas hacer una maratón porque habitualmente habrá un episodio nuevo cada semana hasta completar la temporada. De ti depende esperar para verlos todos sin pausa o ir viendo semana tras semana las novedades.

Y ahí tenemos opciones tan buenas como la de Por mandato al cielo, estrenada el pasado 27 de julio. Hablamos de una película basada en hechos reales y en el libro de no ficción de Jon Krakauer. Dos hermanos que han sido elegidos por Dios para llevar a cabo una misión: matar a una mujer inocente y a su hija pequeña. Un thriller true crime impactante con una historia que abordará en el uso de la fe, en la motivación de un crimen, en el fanatismo…