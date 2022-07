Los animales más feos del mundo. ¡Qué miedo!

Kakapo

El kakapo o kákapu es un ave de Nueva Zelanda. A primera vista, parece el resultado de una alocada noche entre un loro y un búho. Pero no es así, se trata de una especie “psitaciforme”, es decir, se parecen a un loro, así que no estaban tan equivocados. Lo curioso del kakapo es que no sabe volar, pero aun así, ha sobrevivido por varios años.

Sin embargo, el kákapu está en peligro crítico de extinción. Es uno de los animales más feos, pero ésta ave se preocupa por otras cosas, como por ejemplo, seguir con vida. El detalle está en que, sus ancestros no tenían depredadores, y, por lo tanto, perdieron la capacidad de volar. Sin embargo, todo cambió con la introducción de gatos, ratas y armiños.