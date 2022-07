Las mejores hamburguesas vegetales del supermercado según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), entendiendo que cada vez son más las personas que eligen no consumir carne, ideó una lista de las mejores hamburguesas vegetales del supermercado. Dentro de esta hay varias opciones que varían en precio, sabor y calidad, pero todas están elaboradas a partir de productos vegetales. Por este motivo, y si no has probado muchas de ellas, te invitamos a que leas esta nota porque aquí hablaremos de cuáles son las hamburguesas más recomendadas por la organización.

OCU: ¿Por qué preferimos las hamburguesas de carne? Existe una subjetivación en los individuos sobre el consumo de hamburguesas de vegetales. Muchas personas se niegan a probarlas porque suponen que no brindan las mismas experiencias en términos sensoriales, de textura, sabor o aroma. Sin embargo, son cada vez más los que deciden consumirlas. Entendiendo esta situación, la OCU creó su propia lista de las mejores hamburguesas vegetales. Con esta podremos tener una base científica a la hora de elegir nuestros alimentos.

