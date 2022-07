Parfois: joyas por cinco euros que simulan a las de Tous

Cada vez hay más tiendas de ropa y complementos que apuestan por ofrecer lo mismo que otras (salvando las distancias, claro), pero con unos precios mucho más ajustados. No en vano, la economía de mucha gente no pasa por su mejor momento y no todo el mundo puede invertir demasiado en estética ni hacer grandes desembolsos.

Quizá por ese motivo la cadena de tiendas Parfois ha desarrollado diferentes tipos de joyas que, por cinco euros, son capaces de simular a la de otras marcas más conocidas como Tous. Al menos por el momento, puesto que el crecimiento de esta firma, como veremos a continuación, ha crecido de manera increíble de un tiempo a esta parte.