Los macarrones de cardenal que desbancarán a los de tomate y atún

Quién no disfruta de unos ricos marrones, es porque definitivamente no valora un buen plato de pasta. Y con esta propuesta de macarrones de cardenal, hasta los que no son muy amantes de la pasta, caerán rendidos ante su sabor.

Este plato, famoso y degustado con devoción en Contraban, en el Hotel Wittmore, es toda una delicia que tienes que probar en casa y con esta receta completa, quedarás enamorado. Anímate a conocerla, degustarla y cambiar la manera de comer pasta que conoces hasta ahora.