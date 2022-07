Fecundación in vitro: famosas que recurrieron a ella para ser madres

Ser madre es un deseo que no se puede controlar. Cuando te llega el día, te llega y no puedes remediarlo. Ahora bien, no siempre se dispone de los medios naturales para tener hijos (que hoy en día hay mucha madre soltera). Es en ese momento cuando se piensa en la fecundación in vitro, un método que se puso muy de moda hace algunos años y que hoy en día se sigue usando (y cada vez más).

No son pocas las famosas que han recurrido a este sistema para traer hijos al mundo. Hoy conocemos las famosas que han recurrido a la fecundación in vitro para tener hijos. ¡No te lo pierdas a continuación!