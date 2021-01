El deterioro cognitivo (MCI por sus siglas en inglés) es la pérdida progresiva de las capacidades cognitivas, dadas principalmente por las alteraciones y el deterioro propio que sufre el cuerpo humano a medida que envejece, pero también se puede dar por otros factores, causando por ejemplo problemas de memoria, perdidas de habilidades, problemas para organizar los pensamientos, problemas con el lenguaje y con el juicio.

Al llegar a una edad avanzada es normal que sientas que tus capacidades mentales se van haciendo más lentas, sobre todo la memoria a corto plazo que es la que se ve más afectada por el paso de los años, sin embargo lo común es que aunque tus capacidades sean más lentas se puedan mantener casi intactas, si ese no fuera el caso y tu memoria y demás áreas cognitivas se ven más afectadas de lo normal, podrías estar ante un caso de deterioro cognitivo.

Síntomas generales

Aunque existen varios tipos de deterioros cognitivos y los vamos a desglosar más adelante, hay síntomas muy generales que se presentan en el deterioro cognitivo más leve y por supuesto siguen presentes con mayor intensidad en los deterioros más graves, los más síntomas más comunes son los siguientes:

El principal y presente en todos los casos, es que te olvidas de las cosas con más frecuencia.

Te olvidas de cosas realmente importantes que normalmente no podrías olvidar, como alguna diligencia importante, una visita al médico, un compromiso social, compromisos laborales, entre otros.

Te estresas con más facilidad y sientes más dificultad cuando te corresponde realizar alguna tarea o tomar alguna decisión importante.

Presentas dificultad para comprender y asimilar instrucciones.

Pierdes el hilo de conversaciones, te pierdes leyendo un libro o viendo alguna película.

Se te dificulta ubicarte en ambientes familiares.

Te conviertes en una persona mucho más impulsiva.

Causas del deterioro cognitivo

Son varios los factores que pueden causar un deterioro cognitivo, y los síntomas de este dependiendo de los factores causantes pueden mantenerse estables durante años, evolucionar a la enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, o desaparecer y significar la mejora del paciente. Incluso el estrés puede acelerar el deterioro cognitivo.

Los efectos secundarios de alguna medicación podrían ser algunos de los factores causantes de un deterioro cognitivo, este caso es quizás el más sencillo de solucionar, si la medicación puede ser retirada o solo debe ser recibida por un período corto de tiempo, al dejar de consumir el medicamento deberían recuperarse las capacidades cognitivas normales.

La depresión es otro de los posibles causantes, es muy común si sufres de un trastorno depresivo que tus capacidades cognitivas se vean afectadas levemente, es decir que padezcas de un deterioro cognitivo leve. La propia depresión causa problemas de memoria y de concentración, por lo que se podría decir que perder capacidades cognitivas es uno de los síntomas de la depresión.

Finalmente la evidencia tras muchas investigaciones ha determinado que el deterioro cognitivo, en general se produce a partir de pequeños cambios en el cerebro, similares a los cambios que se observan en la enfermedad del Alzheimer u otras demencias, pero por supuesto en un menor grado. Estos cambios se han confirmado y estudiado en las autopsias de personas que padecían MCI y por lo general incluyen los siguientes indicios:

La presencia de Cuerpos de Lewy , que son estructuras localizadas en el citoplasma de las neuronas y están generalmente relacionadas a la enfermedad de Parkinson, algunos casos de Alzheimer y por supuesto con la demencia con cuerpos de Lewy.

, que son y están generalmente relacionadas a la enfermedad de Parkinson, algunos casos de Alzheimer y por supuesto con la demencia con cuerpos de Lewy. Presencia de ovillos neurofibrilares, es decir, acumulaciones extrañas de proteínas compuestas por pequeñas fibrillas que se ubican dentro de las neuronas, estos conglomerados extraños de proteínas son propios de la enfermedad de Alzheimer.

es decir, acumulaciones extrañas de proteínas compuestas por pequeñas fibrillas que se ubican dentro de las neuronas, estos conglomerados extraños de proteínas son propios de la enfermedad de Alzheimer. Vasos sanguíneos que reducen el flujo sanguíneo o secuelas de pequeños accidentes cerebrovasculares.

Achicamiento del hipocampo , una región sumamente importante para la memoria.

, una región sumamente importante para la memoria. Crecimiento de los ventrículos, espacios del cerebro llenos de líquido.

Tipos de deterioro cognitivo

Como ya mencionamos anteriormente existen varios tipos o grados de deterioros cognitivos, lo más común cuando hablamos de deterioro cognitivo es que nos refiramos al trastorno cognitivo leve, pero este se puede desarrollar a tal punto de convertirse en demencia, de hecho anualmente de un 10 a un 15% de personas con deterioro cognitivo leve pasan a padecer demencia, así que hay algunas demencias que entran dentro de los tipos de deterioros cognitivos.

Para determinar esos tipos es necesario realizar a cada paciente con los síntomas, distintos test psicométricos que evalúan las capacidades cognitivas, tras esto los deterioros cognitivos se pueden clasificar de la siguiente manera:

Deterioro cognitivo leve

Problemas leves de memoria, pérdida de algunas habilidades cognitivas y dificultad para afrontar algunas situaciones cotidianas diarias. En muchas ocasiones quienes padecen este deterioro leve ni siquiera se percatan, puesto que no afecta en mayor medida al desarrollo de su vida cotidiana.

Demencia

Como dijimos el deterioro cognitivo leve puede llevar a desarrollar una demencia, que genera otra serie de síntomas relacionados principalmente con la memoria pero también con otras funciones cognitivas. Esta si afecta en gran medida el desarrollo de la vida diaria de las personas.

Demencia leve

Empiezan a notarse más las alteraciones en el paciente, problemas de memoria notables, como olvidar nombres de personas cercanas, problemas para orientarse en el espacio-tiempo y cambios de humor con tendencia al mal humor.

Demencia moderada

El deterioro cognitivo se va haciendo cada vez más evidente, los problemas de memoria y de orientación se hacen más graves, y surgen complicaciones con muchas otras funciones cognitivas como por ejemplo el cálculo numérico. También se notan más los cambios en la conducta que pueden llegar a convertirse inclusive en ansiedad y depresión.

Demencia grave

Se pierde por completo la memoria remota, se hace imposible comunicarse con la persona, pues lo que dice no tiene sentido y no es capaz de procesar y entender lo que se le dice. En este caso ya no es una afección leve o moderada sobre la vida diaria de las personas, sino que quien lo padece se vuelve totalmente dependiente de la ayuda de alguien más para vivir su día a día.

Prevención

Es bueno decir que hay muchos consejos para ello, incluso se dice que tomar café con moderación puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo. No obstante, aunque el deterioro cognitivo leve no siempre se puede prevenir, hay algunas actividades que según diversos estudios ayudan a mantener un cerebro sano y que por supuesto te recomendamos que realices desde ya, sin importar tu condición actual o tu edad hay principios que siempre se deben practicar por salud, como los siguientes: