El maquiavélico plan de Laporta para estar en la presidencia del Barça

Los días continúan tachándose del calendario de forma impasible y cada vez está más cerca una de las soluciones con las que sueñan muchos fanáticos del FC Barcelona: las elecciones para elegir una nueva dirigencia. El club desde hace un tiempo ha venido en picada, más con lo mal que le fue a Josep Maria Bartomeu cuando estuvo a cargo de la entidad catalana; pero este 24 de enero los socios podrán elegir una nueva persona que comande el destino de la institución blaugrana. Entre todos los candidatos hay dos que se alzan como favoritos, pero solo uno de ellos parece tener una ventaja clara y ese es Joan Laporta. El otro candidato es Víctor Font y aunque tiene buenos números, las encuestas son muy claras y ante el abogado catalán parece no tener oportunidad alguna.

La idea de exmandatario blaugrana no es solo hacer grandes fichajes para el Barcelona, con la buena noticia para la endeble economía del club de que la mayoría serían a coste cero; tampoco es prometer contrataciones grandiosas como la de Jadon Sancho o Lautaro Martínez; su plan es tan sencillo como a la vez complicado, porque tratara de unir a varias figuras del barcelonismo para que se hagan cargo del club y sean la extensión de sus ideas en cada una de las áreas. Tanto en el campo o en las oficinas habrán varios que se mantendrán atentos a sus mandatos y que seguirán al pie de la letras sus designios debido a que su forma de pensar es similar a la suya. Realmente el expresidente, si vuelve a hacerse cargo del club, quiere armar un tridente de lujo para dirigir el destino del equipo.

Laporta busca unos técnicos de lujo

Xavi sería su apuesta para el banquillo azulgrana

Lo primero que quiere Laporta es hacerse cargo de la dirección técnica del conjunto azulgrana y por eso estaría planeando el regreso de una de las figuras más importantes del barcelonismo de los últimos años; nada más y nada menos que el retorno de Carles Puyol. Algunos medios señalan que el abogado catalán tiene intenciones de que el excentral se integre a su junto directiva, con lo que daría la primera bomba de toda su estructura. Si bien no se sabe a que puesto, Puyol ya tuvo una experiencia como mano derecha de Andoni Zubizarreta cuando este era secretario técnico; no obstante esto no duro mucho por diferencia con la antigua dirigencia. Por esa experiencia puede que su destino este en el campo y lo haría como preparador físico del mismísimo Xavi Hernández.

El entrenador catalán ha estado siempre muy ligado a la candidatura de Víctor Font, pero dado que este no tendría muchas posibilidades de ganar y a las mismas dudas que tiene Xavi de hacerse cargo del equipo, pues se ha ido saliendo poco a poco de círculo del candidato. Sin embargo, las cosas podrían cambiar si el que lo buscara fuera Laporta. El actual estratega del Al-Sadd sueña con dirigir al Barcelona y es muy probable que con la llegada de un nuevo presidente la salida de Koeman se produzca si o si pase lo que pase a final de temporada; por eso estaría tentado a tomar las riendas del club justo para la campaña 2021-2022 y sin en su cuerpo técnico tiene a un amigo como Puyol, pues mucho mejor.

Un buen director deportivo

Overmars dejaría pronto el Ajax y el Barcelona sería una buena opción para él

Pese a que la llegada del exmediocampista sería el mayor modo de obtener más votos, dado la popularidad que tiene este, primero deberá cumplir algunas exigencias y tal como dice la prensa, las dudas de Xavi están por algunos hombres que todavía forman parte de la plantilla y con los que él no quiere coincidir por nada del mundo. Al considerarlos muy amigos a hombres como Messi, Jordi Alba, Piqué y Busquets, teme que no esté listo para dejarlos ir eso puede perjudicar al club; por eso Laporta quiere recuperar la figura de un director deportivo que se encargue de confeccionar la plantilla, salir de algunos de esos futbolistas y de ahorrarle un poco de trabajo del entrenador. Para el puesto quería a Jordi Cryuff, pero este no quiere salir de China; así se habría decidido por Marc Overmars.

Aunque otra de las opciones era Michael Zorc, quien se desempaña en ese cargo y ha hecho un gran trabajo en el Borussia Dortmund, el anuncio de su retiro lo ha descartado; por esa razón Laporta apuntaría su mira a Overmars. Varios medios hablan de que el neerlandés estaría tentado a comenzar una nueva aventura, así que podría dejar muy pronto su puesto en el Ajax y recalaría en la entidad catalana en la que se llegó a desempeñar como jugador. Su buen paso por el conjunto de la Eredivise y las técnicas similares que tienen estos para contratar a sus futbolistas y manejar a los canteranos, lo convierten en una buena opción para el cargo. Ya el exmandatario habría armado su tirdente de lujo y con ellos espera obtener una victoria realmente aplastante.