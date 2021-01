El jugador que Xavi quiere y el Barça tratará de fichar

Las elecciones del FC Barcelona están cada vez más cerca. Este 24 de enero los socios decidirán el destino de su equipo una vez más con una dirigencia que crean capaz de reconducir el rumbo de una entidad desnortada que debe mejorar en varios aspectos para volver a sus años de gloria. Aunque los resultados del equipo continúen maquillando una realidad muy tangible, lo cierto es que el toda la entidad necesita una reestructuración profunda tras la nefasta actuación al mando que tuvo Josep Maria Bartomeu. En ese sentido hay dos candidatos que se alzan como favoritos y uno de ellos es un Víctor Font que tiene a Xavi Hérnandez como su pieza principal para atraer los votos que requiere para ganar. Además del regreso del catalán, también tiene planeado un fichaje para complacerlo.

Sin bien la situación económica del equipo no es para nada buena; de hecho, la crisis es tan grave que no les permitió fichar en verano y al parecer tampoco dejara al equipo reforzarse en este mes de enero. Sin embargo, todo parece que con algunos movimientos y el esfuerzo de la nueva dirigencia que quiere liderar Font, las cosas podrían darse para complacer al excanterano del Barça con un jugador que lleva un tiempo siguiendo y que sería pieza clave en el futuro del equipo. Ese jugador no es otro que Mikel Merino. Con Joan Laporta ganándole terreno con cada día que pasa, el candidato quiere tener una buena apuesta para ganar y esa fórmula sería mantener al que quiere que sea su futuro entrenador a su lado, algo que solo conseguirá armando un bien equipo para él.

Una apuesta total por Merino

Merino sería una gran apuesta para suplantar a Busquets en un futuro

En ese sentido, Font entiende que los fichajes en el Barcelona serán claves y si Xavi tiene el ojo puesto en el nacido en Pamplona desde hace un tiempo sería bueno complacerlo con esa solicitud para ficharlo. El actual entrenador de Al-Sadd ya está al tanto de las buenas aptitudes que tiene el mediocampista de la Real Sociedad; que después de una arranque de su carrera algo irregular, pues ha conseguido la estabilidad necesaria en el conjunto blanquiazul, al punto de que incluso ha llegado a la selección española y puede que esté en la mira de Luis Enrique para ir a la Eurocopa. Gracias a sus buenas condiciones tanto físicas como técnicas y al hecho de que todavía tiene mucho margen de mejora, debido a que solo tiene 24 años, lo hacen un buen fichaje para el equipo azulgrana.

Para Merino sería una oportunidad invaluable de terminar de relanzar su carrera si recibiera la llamada del Barcelona; un hecho que se acentuaría si llega como petición expresa del que se convertiría en el nuevo entrenador del equipo. Aunque claro está, todo depende la victoria en las elecciones de Font, algo que quiere asegurarse con este tipo de promesas. Por ahora, el fichaje no sería para nada descabellado; porque además de cumplir con parámetros deportivos, en los que incluye que acompañe a De Jong en el mediocampo en un futuro próximo, también cuenta con una valor de mercado de 40 millones de euros, según ‘Transfermarkt’, un precio asequible que se podría manejar si la nueva dirigencia encamina un poco las cosas.

Font quiere contar con Xavi

El entreandor catalán quiere confeccionar un buen equipo para ganar

A pesar de que este movimiento en el mercado de fichajes le restaría posibilidades a los futbolistas de La Masía, como Riqui Puig, Aleñá o Ilaix Moriba; lo cierto es que Font sabe que es una jugada maestra para complacer al que quiere como su nuevo estratega. Si mantiene feliz a Xavi, este seguirá a su lado y así podrá atraer más votantes para ganar las elecciones. El candidato ha hecho su apuesta y se ha ido de lleno con el entrenador catalán; por lo que, pese a arriesgar algunos votos de los amantes de la cantera blaugrana, saben que con el estilo y la gracia de Xavi tendrá muchas más firmas aseguradas.

La idea es tratar de revertir la tendencia que lo coloca por debajo de Laporta en las encuestas y eso parece que lo conseguirá teniendo al estratega catalán junto con su candidatura. Pese a que este no se ha pronunciado a favor de nadie y recalca que su compromiso es con el Al-Sadd, todos saben que varios candidatos lo colocan como su baza para las elecciones; pero es Font el que tiene más oportunidades de conseguirlo. Ya el candidato lo dijo en un entrevista a ‘Marca’: “La ilusión de Xavi es entrenar. Queremos que, en la estructura de fútbol, Xavi sea el último responsable. Es decir, que tenga el poder suficiente para tomar las decisiones más importantes”. El fichaje de Merino representa esa responsabilidad y con eso quieren asegurarse una victoria que lo lleve a comandar al Barcelona.