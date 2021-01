Ready Player es una novela de ciencia ficción cuyo autor es Ernest Cline, cuya primera versión se lanzó en el año 2011 alcanzado el primer lugar en la lista de Best Seller del New York Times, aunque fue muy criticada por los expertos, ello no impidió que esta novela fuese llevada a la gran pantalla con su adaptación cinematográfica. Alcanzando niveles de aceptación en el público.

El famoso director Steven Spielberg fue el encargado de dirigir y dar vida en la pantalla grade a los personajes de la novela. El cansting para la selección de los personajes fue muy amplio con al participación de jóvenes talentos entre conocidos, los guionistas fueron Ernest Cline, Zac Penn. Tras Ready Player One, llega la secuela del éxito de Steven Spielberg.