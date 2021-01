Estos son los grandes culpables de la sequía goleadora del Real Madrid

El Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, una de las instituciones más poderosas que se ha podido ver en toda la historia del balompié gracias a sus múltiples títulos y gigantesco poderío económico para llevar a cabo fichajes de carácter galáctico, ha dejado de ser ese equipo goleador, que podía hacer que su rival se quedara con cuatro o cinco tantos en el saco, para convertirse en una oncena con enormes problemas de sequía de cara a batir las redes del arco contrario, algo que extrañamente se veía en otras épocas, ya que ellos se han vuelto uno de los conjuntos más peligrosos en la zona alta del campo, más que todo por figuras de renombre, como lo fue en su momento el mítico extremo izquierdo estrella de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, mejor conocido en el ámbito deportivo como Cristiano Ronaldo o simplemente Cristiano.

Si bien es cierto que ‘La Casa Blanca’ no marcha mal en LaLiga Santander, ubicándose en la segunda casilla con 37 unidades, producto de sus once victorias cuatro empates y tres derrotas, quedándose a un solo punto del Atlético de Madrid, el cual todavía tiene que disputar tres jornadas más y podría terminar escapándose por aproximadamente 10 unidades de diferencia, pues parece que a la junta directiva merengue, presidida por Florentino Pérez, uno de los hombres más poderosos e influyentes en la actualidad del balompié, no le ha gustado mucho que el primer equipo estuviese regalando puntos ‘fáciles’ y permitiendo que su más acérrimo rival en toda la historia, el Fútbol Club Barcelona, comenzara a pisarle los talones gracias a su última victoria, la cual les posiciona en el tercer puesto y deja a tres simples puntos de la institución dirigida por el experimentado y mítico director técnico, Zinedine Yazid Zidane, mejor conocido por todos como Zinedine Zidane o simplemente Zidane.

Tras analizar el triste empate que tuvo el Real Madrid Club de Fútbol sin tantos en su visita al Estadio El Sadar, donde enfrentó por la jornada número dieciocho al Club Atlético Osasuna, el diario Qué! ha decidido llevar a cabo una breve lista con los nombres de los grandes culpables de la sequía goleadora que se ha podido ver en los últimos tiempos en el cuadro de La Castellana, la cual les ha alejado brutalmente del primer lugar de la tabla de clasificaciones de la Primera División de España, cuyo líder sigue siendo el equipo colchonero que dirige Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone.