Estos son los mejores detergentes para tu lavavajillas

Para lavar los platos en el lavavajillas y obtener unos resultados satisfactorios, antes necesitábamos recurrir a una combinación de productos. Ahora, ha quedado superado gracias a los detergentes "todo en uno". Estos detergentes incluyen detergente, abrillantador y sal en su composición.

- El formato más habitual son cápsulas o pastillas.

- En general la eficacia no es un problema.

- El brillo es el punto débil de bastantes productos.

- Los productos de marca son bastante más caros (hasta 2,5 veces más) que los de marca blanca o distribución.

Tipos de detergentes

- Pastillas: Pueden ser solo detergente o "todo en uno". Se trata de las más cómodas y compactas. Por otro lado, deben corregir su eficacia respecto a la inducción al secado.

- Geles: Suelen venir en frascos o bolsitas individuales. Aunque han ido ganando fama, resultan menos eficaces que las pastillas.

- Detergentes en polvo: Son perfectos para las zonas donde el agua es muy dura y deja en la vajilla restos de cal. Si usamos este componente, junto con abrillantador y sal, favorece un justo lavado. Este procedimiento puede resultarte algo molesto o dificultoso, pero permite ajustar mejor la dosis de estos tres elementos.

Consejos útiles

- Efecto blanquecino. Este efecto puede deberse a la cal, o al efecto corrosivo del detergente junto a las altas temperaturas del agua. Este último efecto es irreversible. En cambio, el primero podemos quitarlo con vinagre o antical.

- Programa ECO. Este programa es eficaz siempre y cuando el detergente utilizado sea bueno. Si este es tu caso, podrás ahorrar hasta 1.500 litros de agua al año y 84kWh.

¿Conoces los desodorantes de lavavajillas?

La OCU no los recomienda porque, además de poder causar alergias, ensucian el agua. Si lo que quieres es evitar los malos olores, mantén los filtros y desagües limpios.

¿Cuáles son los mejores?

La OCU recomienda, en primer lugar SOMAT ORO 12 FUNCIONES (Desde 6,89 €). En segundo lugar W5 PASTILLAS TODO EN 1 (A la venta en Lidl desde 3,99). En tercer lugar FAIRY PLATINUM ALL IN ONE (Desde 10,93)