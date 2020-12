¿Quién es Jandro?

Pero antes de mirar al futuro de Jandro conviene conocer bien su pasado. Para la mayoría de los espectadores Jandro es “el mago de El Hormiguero”, y nada más. Y sin duda que es eso, y se muestra muy orgulloso de serlo, pero es muchísimo más. Su nombre de pila es Alejandro López García, y nació en Valencia hace ahora 43 años. Entre 2006 y 2008 fue uno de los miembros del mítico y exitoso Nada x Aquí, un programa de magia que se emitía en Cuatro y en el que hizo equipo junto a otros famosos magos como Jorge Blass, Inés la Maga y Yunke.

En El Hormiguero entró como colaborador y guionista en el año 2006. No es esa su única responsabilidad en Antena 3, pues desde 2016 dirige y presenta junto a Manel Fuentes el programa 1, 2, 3… Hipnotízame. Pero además de todo esto, y lo que es mucho más meritorio, Jandro ha cosechado un gran éxito como mago en el programa estadounidense Fool Us de Penn & Teller. En dos ocasiones participó en dicho espacio, por donde pasan los mejores ilusionistas del mundo, y en ambas dejó el listón bien alto. Y es que al valenciano no le costó nada darle gato por liebre a la pareja de magos de Las Vegas.