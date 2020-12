Las caras de las campanadas de fin de año siempre han sido un motivo que daba que hablar. Actualmente ya no es tan intrigante saber a quién veremos la cara el 31 de diciembre en televisión, sabemos que Anne Igartiburu en TVE y Cristina Pedroche con su vestido, en Antena 3, estarán ahí. La pareja por excelencia de las campanadas de fin de año siempre han sido el gran Ramón García junto a la gran Anne Igartiburu en Televisión española, pero si investigamos un poco y hacemos algo de memoria, encontraremos joyas. Las campanadas en el resto de cadenas siempre han sido un sitio para colocar a los personajes que más tirón estuviesen teniendo en la cadena para recortar la audiencia de TVE. Por ello, vamos a recordar a Nuria Roca, los personajes de Aquí no hay quien viva y otros famosos que han dado las campanadas y no recuerdas.

Vamos a empezar en los años 90: