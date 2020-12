Primer vestido de transparencia negra de 2014

Este fue el primer año de Cristina Pedroche como conductora en vivo de las campanadas en La Sexta, quien al pensar que no sería un evento demasiado grande, se le dio la oportunidad de escoger ella misma su vestido con plena libertad.

Terminó eligiendo un vestido largo de transparencias negras, muy de estilo gótico. Aunque no había nada de malo con él, no causó mucha emoción en el público, puesto que no era muy llamativo y recaía en lo convencional. Sin embargo, algunas características de este outfit marcaron el estilo que esta presentadora usaría en los siguientes años.