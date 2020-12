Mask Singer: las claves definitivas para desenmascarar a Caniche, Camaleón, Catrina y Cuervo

CANICHE

Fuente: Atresmedia

A las puertas de la final de Mask Singer, el jurado parece que no ha dado con la verdadera identidad de Caniche. La voz de esta máscara no nos recuerda a nadie, quizá porque se trate de un personaje que no hayamos oído hablar mucho en público. Sin embargo, las pistas abren un gran abanico de posibilidades…

Caniche se declara “como pija, o si no que se lo digan a Victoria Beckham“, según reveló en la última gala. A lo largo del concurso hemos descubierto muchas facetas de Caniche como que le encanta montar en moto y a caballo, pasear por Cudillero, que no tiene fortuna en el amor o que de pequeña quería ser astrónoma. Pistas muy abiertas, que no revelan nada claro sobre de quién puede tratarse.

Sin embargo, en la última gala como pista mostraron una foto real en la que se podía ver a Caniche junto a Orlando Bloom. El jurado se descanta por nombres como Pilar Rubio, Tamara Falcó o Mónica Cruz. ¿Habrán acertado?¿O podría tratarse de un perfil más aristocrático como el de Genoveva Casanova?