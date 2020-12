JOAQUÍN SÁNCHEZ, COMENTARISTA DE LA ISLA DE LAS TENTACIONES NO PARTICIPARÍA

Joaquín Sánchez es un seguidor acérrimo de La isla de las tentaciones. El jugador del Betis no se pierde ningún programa y no duda en comentarlos a través de su cuenta de Instagram. El futbolista hace gala de su sentido del humor comentando todos los entresijos del reality de Telecinco.

Esos comentarios le han llegado a costar una demanda por parte de Andrea, ya que según la participante, Joaquín ha vulnerado su derecho al honor al burlarse de sus defectos físicos y hacer mofa de ellos a través de las redes sociales.

Aunque el bético sea un fan incondicional de La isla de las tentaciones, Joaquín ha asegurado que no aguantaría y que en la primera hoguera se iría para casa. Además, el futbolista ha añadido que ese programa es para gente muy valiente. Joaquín no ha sido el único famoso que ha confesado que no participaría en el reality…