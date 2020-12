Emma García vive uno de los momentos más tensos y bochornosos en Viva la Vida

Uno de los momentos más tensos que tuvo que vivir Emma García en Viva la Vida fue durante una actuación musical. Como sabemos cada fin de semana visita el programa algún artista que ofrece una actuación musical. En este caso la presentadora dio paso a la actuación de “Shica y Gutman”. En cuanto comenzó a sonar la canción las caras de los artistas no hicieron saber que algo iba mal en el plató.

¿Qué pasaba? Pues que la música empezó a sonar pero solamente la escuchábamos los espectadores, en plató no se oía nada. Y fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que la actuación era en playback. La presentadora intervino hablando con ellos para quitarle hierro al asunto, pero otro bochorno fue que cuando fueron a responder a sus preguntas los micros no funcionaban. Y es que para el playback no se necesita sonido en los micros. La presentadora les ofreció un micro de mano y tras este momento pudieron realizar la actuación sin más problemas técnicos.