Son más de 630 episodios los que componen la serie Los Simpson. Y entre ellos, se encuentran muchos especiales temáticos. Muy importantes para la trama general y la respectiva evolución de los personajes. Por lo menos, en rasgos generales.

Míster Quitanieves, los abrazos de Funzo, el estúpido auto-regalo de Homer valorado en cientos de dólares, aquel incendio que casi destroza la navidad… Podríamos hacer decenas de artículos hablando sobre todos ellos, pero prefiero decantarme por la elección que verás a continuación. No soy ningún experto en la materia, pero Los Simpson llevan formando parte de mi vida desde que tengo uso de razón. No recuerdo ningún día en el que no me acompañasen a la hora de comer.

Quizás sea una lista algo breve. Pero, para mí, son los tres mejores. En ellos asistimos a personajes que se convertirían en recurrentes legendarios. Y a momentos entrañables, de fuerte impacto emocional. Con arcos evolutivos notables, por lo menos en la diégesis del propio episodio. Sé que son episodios auto-conclusivos, y que la gran mayoría de ellos no tienen mucho que ver con los anteriores y los venideros… en fin, no me entretengo más. Aquí tienes mis 3 episodios de Los Simpson: Especial Navidad.