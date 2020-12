La realidad es que el 2020 no ha sido un año perfecto, pero ni de lejos. Todos hemos estado inmersos en esta pandemia mundial que nos ha generado problemas, económicos, de salud y un largo etc. Pese a todo lo malo que ya sabemos, la televisión ha sido uno de nuestros salvavidas en estos momentos. No sólo en pleno confinamiento, sino echándonos una mano haciéndonos olvidar todo lo malo que había ahí fuera. Tanto es así que la pandemia no ha podido parar las polémicas y los culebrones, esto no lo parará ni un virus mundial.

Si quieres recordar algunos de los culebrones más impactantes que nos ha dejado 2020 y que nos han salvado en más de un momento de desesperación, nosotros te los recordamos. ¡Quédate leyendo!