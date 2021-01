Las stories de Instagram ha sido uno de los últimos inventos de esta red social que han llegado hasta su interfaz. Tik Tok y otras apps que han incluido vídeo estaban comiéndose el pastel en este terreno y la app de las fotos ha tenido que moverse. Y lo ha hecho bien. Sin embargo, a la hora de ver una story, al usuario que la ha creado, le aparece quién ha visto la historia. Esto puede no gustar a muchos que quieren que su privacidad sea respetada. Hay distintos modos de ver stories de Instagram sin que aparezca nuestro nombre. Aquí te las vamos a contar.

Y es que está muy de moda stalkear ahora. Este verbo, que habrás escuchado decir a los más jóvenes de la casa significa cotillear perfiles ajenos. Cómo le va a tu ex en la vida o quién es tal persona que nos pide invitación de amistad. Todo esto son ejemplos que hemos hecho todos. Pero tienen un problema en algunas ocasiones, que dejamos rastro. Como decíamos, las stories de Instagram le chivan al autor quién las ha visto. Así que apunta estas soluciones para que no quede registrado que has visto estos vídeos y así podrás stalkear a gusto.