Llega el final de año y como suele suceder en estos periodos, las aplicaciones como Instagram nos hacen sus resúmenes anuales. Ya hace unas semanas Spotify nos daba los grupos y canciones más escuchados en nuestras cuentas en este 2020. Ahora le llega el turno a la red social de las fotos. Lo que pasa es que Instagram no lo ha hecho tan fácil como Spotify que te lo ponía en el menú principal, Tendrás que seguir unos pasos que te vamos a contar a continuación.

Y es que en el resumen anual que nos da Instagram podremos ver las Top Nine 2020 Instagram. O dicho en español, son las 9 mejores fotos que has subido a lo largo de todo el año. Este resumen se puede hacer de forma automática según los protocolos de la red social. Pero también podrás conformar tu mosaico de forma manual. Se puede hacer tanto a través de páginas web o instalando aplicaciones de terceros. Y es que Instagram no ofrece la posibilidad directa de hacer tu resumen del año. Así que te vamos a aconsejar cómo hacerlo sin sufrir un hackeo en la cuenta.