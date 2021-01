¿Por qué las primeras búsquedas de tu banco pueden ser una estafa?

Poniendo de ejemplo el Banco Sabadell. Si buscamos este banco con tanta fama en Google es muy probable que en los primeros resultados de Google salgan estafas. Esto quiere decir que verás enlaces que parecen totalmente seguros y que son extremadamente parecidos al del Banco Sabadell.

Sin embargo, no son el banco oficial sino que es una página que simula el banco oficial para cometer actos ilegales. A primera vista podemos saber cuál es un fraude porque los bancos no se ponen como anuncio en Google, por lo que si vemos que en Google sale como anuncio mejor no entrar en esa dirección.