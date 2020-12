Los cuatro equipos que echan el ojo a Aleñá, desterrado por Koeman

Luego de un comienzo un poco irregular, las derrotas llegaron para el FC Barcelona destapando una verdad de tamaño de una casa: la plantilla no tiene el nivel que se requiere para luchar por todos los títulos. En ese sentido, Ronald Koeman ha ido metiendo algunas variantes que en los últimos choques parece que han dado resultados; pero sabe que eso no bastará y por eso pide refuerzos en este mercado de invierno. Sin embargo, la verdad es que es muy poco probable que la situación económica de la entidad catalana le cumpla sus deseos; así que es muy extraño que ante eso el entrenador neerlandés siga sin contar con varios miembros de la plantilla a los que no les ha dejado mostrar todo su valor, uno de ellos claramente es Carles Aleñá.

La campaña pasada, Aleñá estuvo cedido desde enero en el Betis y de ese préstamo tan fructífero se pensó que esta temporada el canterano si que tendría más protagonismo en el conjunto blaugrana. Un nuevo entrenador, que prometió más oportunidades a los jóvenes y que privaría más los méritos que los nombres, era la posibilidad para que al fin pudiera brillar; no obstante, sigue sin recibir las oportunidades que esperaba. El técnico neerlandés ya le habría comunicado que lo mejor es una salida, pero en el Barça no quieren salir de él y por eso se piensa en una nueva cesión. Varios son los equipos que ya han preguntado por él, aunque ne la LaLiga Santander hay cuatro que parecen ser los que se lanzarán con todo por él.