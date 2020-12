Marco Asensio: ¿esperanza fuera del Real Madrid?

El Real Madrid sigue cosechando victorias desde que viviera un momento de tensión insostenible tras las derrotas ante el Alavés y el Shakhtar Donetsk. Tan mal fue todo tras caer contra el equipo vitoriano y después ante el ucraniano que muchos hablaron de la posible salida de Zinedine Zidane si caía en los tres duelos siguientes (Sevilla, Mönchengladbach y Atlético de Madrid); sin embargo, el francés ha podido salir de lo últimos seis partidos con triunfos y ha estabilizado su situación, de momento; aunque eso si, con un grupo muy reducido de jugadores y otros como Marco Asensio que parecen haber caído en el olvido, pese a no hay nada más alejado de la realidad.

Para el entrenador francés sus plantilla es lo más importante. Mantener contento al grupo es algo que siempre ha prevalecido en la era del estratega galo; si bien es cierto que sabe muy bien la exigencia que tiene entrenar al equipo blanco, siempre trata de que todos participen, aunque justo ahora tenga un grupo muy reducido de futbolistas que han actuado en los últimos compromisos. Jugadores como Benzema, Modric, Kroos o Lucas Vázquez han dado un paso adelante, pero otros como Marco Asensio han quedado mucho a deber cuando salen a jugar.

Problemas en su vida cotidiana

Asensio estaría distraído por muchas cosas fuera del terreno de juego

Muchos han achacado el mal momento del balear a su mala forma física, también a que no termina de recuperarse en lo mental después de una lesión tan grave como la que tuvo de rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda, y otros opinan que simplemente perdió esa calidad que tanto se le veía. No obstante, algunos medios apuntan a que los problemas de Marco Asensio vienen debido a lo que sucede en su vida fuera de los terrenos de juego.

Ya sean distracciones amorosas o que vengan de su familia, lo cierto es que el mallorquín no estaría 100% concentrado en el balón. Tanto Zidane como Floentino Pérez siempre han estado a muerte con el jugador, pero su falta de acierto está haciendo meditar al presidente merengue si lo mejor no es vender al balear ahora que todavía pueden. En el club temen que se convierta en un nuevo caso Isco y se concentre mucho en lo que sucede fuera para dejar a un lado lo que sucede en el equipo. Sin embargo, no todos han perdido la fe y todavía hay quien piensa que puede recuperarse.

Zidane confía en su jugador

El francés espera que Asensio continúe trabajando fuerte

Entre los que confían en que el mejor nivel de Marco Asensio puede volver está, obviamente un Zidane que mantiene las esperanzas intactas en él, pese a que este momento no le esté dando tantos minutos. Al igual que con juagdores como Lucas Vázquez, con el que se mantuvo hablando por privado para motivarlo cuando no estaba contando con muchas oportunidades; ahora el francés hace lo mismo con el mallorquín, al que incluso le muestra vídeos con sus buenas actuaciones para que sepa que puede hacer para regresar a ese nivel.

“Yo siempre confío en Marco Asensio porque es un jugador con talento, de presente y futuro. Es cierto que en los últimos partidos no ha jugado muchos minutos, pero lo que debe de hacer es seguir como siempre, trabajar duro para ganarse el puesto“, explicó hace poco Zidane en una rueda de prensa. Ya ante el Granada dio prueba de que quiere elevar su nivel, tras salir del banquillo y dar un verdadero recital en el que estuvo incluido un espuelazo que pegó en el poste y la asistencia en el gol de Casemiro. El camino para su retorno ya está marcado, solo falta que quiera seguir andando en él.