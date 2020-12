El gran error del Barcelona que alivia a Florentino Pérez

La temporada está por llegar al punto medio, pero ya los clubes están midiendo sus posibilidades de obtener o no buenos resultados. Cumplir los objetivos en forma de títulos es lo primordial para los equipos grandes como Real Madrid y FC Barcelona, pero en el caso de estos dos clubes hay aspectos que marcarán su futuro que no se están jugando en el terreno de juego, por lo menos no de forma tan directa.

El nuevo Santiago Bernabéu del conjunto merengue es una de las apuestas más potentes que ha hecho Florentino Pérez en los últimos años. Con la idea fija de quedar como uno de los presidentes más importantes en la historia del club, no solo por los títulos obtenidos, también por dejar un legado en forma de estadio, el actual mandatario del Madrid emprendió la empresa de remodelar todo el mítico estadio de la escuadra blanca. Gracias a eso podrá obtener runos beneficios que desde ya lo colocan varios escalones por delante de su rival blaugrana.

Un estadio con muchos beneficios

Así lucirá el nuevo Santiago Bernabéu al estar terminado

Según apuntan algunos medios, esta renovación del Santiago Bernabéu le permitirá a la entidad merengue obtener beneficios de hasta más de 150 millones de euros. Una cantidad increíble que sin duda le permitiría fichar a varios de los cracks que puedan estar despuntando en el panorama del fútbol mundial, eso sin contar todo el dinero que recaudaran por concepto de otras áreas, como la de participación en torneos, títulos, ventas de jugadores o de mercancía, entre otras cosas. Definitivamente gracias a este estadio, los merengues dan un paso mucho más adelante del Barcelona.

Con un estadio muy bueno, pero con una última remodelación en el sigo XX, el Camp Nou pasará a ser uno de muy poca relevancia si se le compara con el que se está reformando bajo el mando de Florentino Pérez. Si los plazos se cumplen, el nuevo recinto estará listo para la campaña 2022-2023; por lo que a partir de entonces todos las ganancias de los merengues subirán como la espuma. En ese sentido, el Barça está muy atrasado; porque todos sus problemas institucionales le han impedido ponerse a trabajar en el asunto de su nuevo campo.

En el Barcelona se quedan atrás

El conjunto catalán todavía es presidido por una Junta gestora

Josep Maria Bartomeu protagonizó una de las peores gestiones que se recuerden dentro del Barcelona. Su despilfarro y desorganización le costó no solo pérdidas a nivel deportivo, con el descalabro de la temporada pasada sin títulos; también de buen peso en la parte institucional. El mejor ejemplo es que el proyecto para una remodelación similar a la del Santiago Bernabéu ha quedado totalmente estancado en el Camp Nou.

Sin presidente electo y comandado por una Junta Gestora, presidida por Carles Tusquets, el presente del Barça luce muy gris; porque el nuevo mandatario electo deberá trabajar rápidamente para recuperar el tiempo perdido. No obstante, pese a todo lo que se pueda apresurar las previsiones dicen que el conjunto blaugrana podría tener un nuevo estadio más tardar en 2025, tres años después de que el nuevo Santiago Bernabéu haya ganado una buena cantidad de dinero. El estadio merengue va por buen camino en su remodelación, por lo que Florentino Pérez realmente dio un buen golpe a su máximo rival.