¿Regreso con los blancos?: La vida da vueltas a Keylor Navas

El guardameta estrella del París Saint Germain de la Ligue 1 de Francia, Keylor Navas, estaría sumamente cerca de protagonizar una de las operaciones más llamativas, poderosas e increíbles en este venidero mercado de fichajes de invierno y llegaría otra vez a las filas de su anterior equipo, el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División España.

Si bien es cierto que se había escuchado que el portero costarricense no iba a regresar al conjunto trece veces campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la Liga de Campeones de la UEFA, mientras el arquero estrella de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, siga en el teatro de La Castellana, ya que eso podría condicionar su presencia dentro del campo de juego, pues parece que Nasser Al-Khelaïfi, presidente del plantel del Parque de los Príncipes, tendría en mente la llegada de otro guardameta más joven que pueda durarle un poco más.

Claramente, Keylor Navas, quien es uno de los mejores porteros que se ha podido ver en la actualidad, no aceptará ser el suplente de ningún otro jugador en el París Saint Germain de la Ligue 1 de Francia, es por ello, que estaría analizando sumamente bien la posibilidad de recalar nuevamente en el Real Madrid Club de Fútbol, donde seguramente podrá disponer de más minutos en la cancha y demostrar que él sigue siendo el más destacado y contundente de esta época.

Además, el combinado treintaicuatro veces monarca de la Primera División de España no se sentiría tan convencido con el desempeño exhibido en los entrenamientos por Andriy Lunin y preferirían enviarle cedido otra vez a cualquier otra institución para que siga formándose y desarrollándose, así que la oportunidad del costarricense de volver al mítico Estadio Santiago Bernabéu estaría prácticamente cerrada.

“Keylor Navas ha estado sumamente callado en los últimos tiempos. Al principio no sabíamos qué era lo que le sucedía, pero después entendimos la situación. Nadie quiere que él se vaya, pero ya es una decisión que solamente está en sus manos. Aquí siempre tendrá las puertas abiertas. Sobre su regreso al Real Madrid no conozco mucho, inclusive, te diría que nada para no decir mentiras. Solamente sé que todo está en manos de Keylor Navas”, indicó a este prestigioso portal web de noticias una fuente dentro del Parque de los Príncipes, quien pidió ser dejada en el anonimato.

Aparentemente, Jan Oblak, guardameta estrella del Atlético de Madrid, sería el elegido por Nasser Al-Khelaïfi, mandamás del París Saint Germain de la Ligue 1 de Francia, para ser el nuevo amo y señor del arco del equipo dirigido por Thomas Tuchel y la operación se llevaría a cabo por aproximadamente 60 millones de euros, los cuales serían más que perfectos para el conjunto del Wanda Metropolitano.

Su llegada al Parque de los Príncipes sería la inminente salida de Keylor Navas, quien no vería con malos ojos volver al Real Madrid Club de Fútbol, y podría solicitar su venta a la junta directiva y coordinar con Florentino Pérez, presidente de ‘La Casa Blanca’, cómo realizar perfectamente la operación.