El Real Madrid se impone 2-0 en el último minuto al Granada en un encuentro muy disputado. El equipo nazarí ha vendido cara la piel en el Alfredo Di Stéfano. Sólo los cambios en la estrategia del visitante han dado oportunidad a los de Zidane para desplegar juego y oportunidades. El Granada se va sin puntuar a pesar del buen partido presentado. Benzema, de nuevo, resolvió el encuentro en el último instante.

El Real Madrid iguala con esta victoria al Atlético de Madrid en puntos. No se impone en el liderazgo dado que los colchoneros tienen dos partidos menos.

Real Madrid 2-0 Granada

Min 90+4 | Final del encuentro.

Min 90+3 | GOOOOOL del Gato, Gol de Benzema que sentencia al Granada en el Alfredo Di Stefano

Min 90+2 | Tiro de Asensio fuera. Dos contras de ida y vuelta para ambos conjuntos

Min 90+1 | Saque de esquina para el Real Madrid.

Min 90 | Añaden 4 minutos al tiempo cumplido

Min 89 | Cabezazo de Sánchez sale por encima de la portería de Courtois.

Min 88 | Mano de Isco. Mueve rápido el equipo nazarí con un balón al área

Min 87 | Doble oportunidad del Granada, pero sin grandes problemas para el meta blanco.

Min 86 | Falta sobre Asensio. La coloca Kroos. Vuelve a la carga el Madrid

Min 84 | Último cambio en el Granada. Germán Sánchez entra por Jesús Vallejo

Min 81 | Falta de Carbajal y amarilla para el lateral blanco. El tiro demasiado largo al segundo palo. Saca de puerta Courtois

Min 78 | Doble oportunidad del Granada. Doble cambio en el Real Madrid.

Min 75 | Mal tiro de Molina. Nadie remata la opción más clara para el Granada en la segunda parte

Min 73 | Nuevo cambio en el Granada.

Min 72 | Tiro alto de Lucas Vázquez.

Min 71 | Falta sobre Mendy. Mueve el Madrid al ataque.

Min 69 | Falta de Kroos sobre Herrera. El Granada tiene que reaccionar en los últimos 15 minutos

Min 66 | Lástima del pase de Fede Valverde en la contra del Madrid

Min 65 | Aprieta el Real Madrid. Saque de esquina. El golpeo de Varane al primer poste sin peligro para Rui Silva

Min 63 | Doble cambio en el Granada

Min 61 | Falta sobre Mendy cerca del área

Min 59 | Se pasea la pelota por el área del Granada. Asensio no encuentra rematador para afianzar el resultado

Min 58 | En dos tiempos Courtois salva la ocasión del Granada para empatar

Min 57 | GOOOOLAZO de Casemiro. El menos esperado el que ha conseguido romper el O-O con un certero cabezazo

Min 55 | Triple ocasión del Real Madrid: Ni Asensio, ni Valverde ni Benzema encuentran la red

Min 53 | Mal golpeo de Carbajal forzado. El saque de esquina no genera ocasión. Insiste de nuevo el Madrid

Min 51 | Presiona bien el Granada. El robo del Madrid sin resolución

Min 49 | Anima Zidane a los suyos.

Min 45 | Primera oportunidad para el Granada

Min 45 | Arranca la segunda parte. Mueve el Granada que intentará la gesta en la segunda parte

DESCANSO | El Granada ha conseguido frenar el juego del Real Madrid durante los primeros 45 minutos. Un juego limpio por ambas partes pero con intensidad. Los de Zidane no encuentran a Benzema, tapado hábilmente por el centro del campo nazarí.

Min 45+4 | Salva el Granada in extremis. Final de la primera parte.

Min 45+3 | Duarte, el central nazarí, en el suelo. Calienta Germán

Min 45+2 | Oportunidad de Benzema en la contra. Cualquier acelerón de los dos equipos en la segunda parte puede mover la balanza. Amarilla a D. Martínez, el técnico del Granada

Min 45 | Se añaden tres minutos al tiempo reglamentario

Min 44 | Falta peligrosa a favor del Granada. Posición adelantada de Puertas.

Min 43 | Falta sobre Eten de Carbajal.

Min 42 | Fuera de juego de Valverde en la oportunidad más clara del Real Madrid en los últimos 20 minutos

Min 40 | Falta a Mendy, y mueve rápido el Real Madrid

Min 38 | Cambio en el Real Madrid.

Min 36 | Rodrygo se duele de la parte muscular trasera. Calienta Asensio

Min 34 | Falta de Valverde. Mueve el Granada.

Min 33 | Falta a favor del Granada que roba rápido el Madrid en su campo

Min 30 | Primera media hora de encuentro. No hay un dominador claro. El Madrid no encuentra cómo desbordar al Granada, y este no se encuentra con la meta de Courtois

Min 28 | La bolea de Carbajal termina en saque de esquina. Varane la saca fuera

Min 27 | Falta de Foulquier y tarjeta amarilla. Tiro para Kroos.

Min 24 | Córner para el Granada. Saca puños Courtois. Recupera el esférico el Granada y arma una nueva jugada. Error en la entrega de la defensa que desaprovecha Benzema. Córner para el Madrid

Min 23 | Saque de esquina para el Real Madrid. Una oportunidad de mover el marcador y marcar el ritmo del partido. Desaprovecha la ocasión pero no pierde la posesión

Min 21 | El Real Madrid está echando en falta la capacidad de desborde de Modric

Min 19 | Buen robo del Granada que no termina de encontrar el momento para disparar ante el cierre de la defensa blanca

Min 17 | Mal pase a Neva que se pierde por el lateral del campo. Recupera el Madrid. Buen arranque para el visitante que no deja a los blancos desplegar su juego

Min 16 | Amarilla a Lucas Vázquez por la falta a Milla.

Min 14 | Tiro desde lejos de Kroos que se va por poco por el lateral

Min 12 | Falta sobre Kroos. Mueve el Madrid en su campo.

Min 11 | Qué lástima el resbalón de Kennedy, que llegaba por velocidad a esa pelota larga. Uno de los jugadores a marcar para los de Zidane

Min 10 | Buen manejo de la pelota del Madrid, pero el Granada sabe esperar con calma al error o el robo efectivo.

Min 8 | Responde el Granada. No es un gatito indefenso.

Min 7 | Rodrygo tira un golpe suave. El meta visitante no tiene problemas para atraparlo

Min 5 | Los conjuntos se están tanteando. Ida y vuelta con la mayoría del juego en el centro del campo.

Min 2 | Primer aviso de Benzema. El francés está en estado de gracia con el gol. El Granada debe estar atento

Min 1 | Primera ocasión para el Granada ante un error de Varane. Qué lastima el disparo de Puertas

Min 1 | Arranca el partido. La primera jugada le corresponde al Madrid.

A falta de media hora para que arranque el encuentro en el Alfredo Di Stefano, ya conocemos cuáles son las alineaciones de ambos equipos.

Este es el once que presenta de inicio el equipo de Zidane.

El conjunto nazarí sale con este once a dar una mala noche al Real Madrid:

Conoce el minuto a minuto del encuentro de hoy, miércoles 23 de diciembre, que enfrenta en el Alfredo Di Stéfano al Real Madrid y el Granada. El encuentro podrá verse en Movistar+ y por supuesto en QUÉ! Deportes.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Lucas Vázquez, Asensio y Benzema.

Granada CF: Rui Silva, Foulquier, Domingos Duarte, Germán, Neva, Yangel Herrera, Eteki, Milla, Kenedy, Puertas y Soldado.

Árbitro: Martínez Munuera (C. Valenciano)

Un partido para afianzarse

Ambos equipos se encuentran en un momento dulce. Los blancos llegan al partido tras la victoria 1-3 en Ipurúa en un partido muy disputado. Gracias a este resultado se ha colocado empatado a 29 puntos del Atlético de Madrid, el más regular y sólido de la competición. Ahora, los de Zidane esperan consolidar esta buena racha y aproximarse a un hipotético liderazgo. Para ello, el Real Madrid aún tiene que pulir algunos puntos claves.

“Es un partido muy importante porque es un equipo que está haciendo una gran temporada y sabemos lo que nos jugamos. Hay que estar preparados, pero más aún en el partido de mañana porque el Granada compite muy bien”, ha reconocido Zinedine Zidane. Para ello se encomienda al buen momento de Benzema.

El Granada también llega de una victoria clara sobre el Real Betis en un derbi en el que han vuelto a demostrar que son un equipo sólido y cohesionado. En Madrid esperan confirmar su buena racha tras tres victorias consecutivas y alejar la sombra de la mala racha que puso en duda al equipo y al entrenador. Por ahora se mantiene en puestos europeos, todo un logro para este equipo en su segundo año en la categoría reina del fútbol.

“A nosotros nos gustan los retos y los desafíos, y este es un reto mayúsculo. Tenemos una mentalidad ganadora y competitiva, vamos siempre de frente y queremos afrontar cada partido desde nuestras posibilidades, creemos en nosotros mismos y ahí esta el desafío”, ha explicado Diego Martínez, entrenador del conjunto.