Luchas internas que pudieran convertirse en un tremendo desastre. El experimentado, mítico y legendario capitán del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, uno de los equipos más influyentes en toda la historia del balompié gracias a sus múltiples y memorables títulos, Sergio Ramos, junto con el prometedor extremo izquierdo Vinícius Júnior, estarían dispuestos a prescindir de los servicios de un jugador que no ha logrado dar la talla en el cuadro de La Castellana y pedir la oportunidad a otro futbolista que sí ha venido haciendo las cosas de manera correcta.

Si bien es cierto que en el conjunto trece veces campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la Liga de Campeones de la UEFA, no se están con rodeos para enviar al banquillo merengue a cualquier jugador que no cumpla con las expectativas planteadas por el cuerpo técnico, encabezado por Zinedine Zidane, uno de los mejores directores técnicos de la actualidad, pues parece que a determinado futbolista le han dado extremadamente oportunidades para limpiar su imagen con el plantel del mítico Estadio Santiago Bernabéu, pero lamentablemente éste no ha logrado responderles como se esperaba a inicios de temporada.

“Ellos (Sergio Ramos y Vinícius Júnior) han estado hablando misteriosamente y planeando la manera de deshacerse de un jugador que solamente les ha dado dolores de cabeza. Inclusive, le ven como un peso muerto que les ha tocado cargar desde hace un buen tiempo, ya que no aporta nada al equipo, solamente nos resta y deja condicionados en casi todos los juegos. Ellos hablaron con el míster y con el presidente y les explicaron las razones por las que ese jugador no podía seguir con el equipo. Así que prepárense, porque seguramente el mercado de fichajes de invierno será muy movido y podría ser la excusa perfecta para salir de los jugadores que no están comprometidos con el equipo”, mencionó a este respetado portal web de noticias una fuente dentro del mítico Estadio Santiago Bernabéu, quien accedió a hablar bajo condición de anonimato, para así, no tener inconvenientes con Florentino Pérez.

Imagen referencial

Claramente, Sergio Ramos tiene voz para hablar con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Club de Fútbol, gracias a su condición de capitán, mientras que Vinícius Júnior sabe que él tiene cierto poder en el mandamás vikingo, debido a que él, desde su llegada el 14 de julio de 2018 al teatro de La Castellana cuando ‘La Casa Blanca’ desembolsó los más de 60 millones de euros por él al Flamengo de la Primera División de Brasil, distribuyéndose el monto en 45 ‘kilos’ para el conjunto sudamericano, 8 para los representantes y 8 para el jugador como prima de fichaje, se ha vuelto en uno de sus chicos favoritos, lo que le daría cierto poder de persuasión y dominio sobre él.

Es por ello, que ambos, el nacido en Camas, Sevilla, y el oriundo de São Gonçalo, Estado de Río de Janeiro, Brasil, le habrían planteado al jefe de la junta directiva del equipo merengue que se deshiciera de una buena vez del zaguero central Raphaël Varane, quien dejó de ser el crack que era en el pasado luego del encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la UEFA Champions League, ante el Manchester City de la Premier League de Inglaterra que dirige el experimentado Pep Guardiola, y le dieran la oportunidad de brillar en la siguiente parte de la campaña a otro compañero, el cual sí ha demostrado compromiso y amor por la camiseta.

Imagen referencial

Pues se trataría de nada más y nada menos que del zaguero central español Nacho Fernández, quien desde el punto de vista de Sergio Ramos y de Vinícius Júnior siempre cumple con lo que se le pide para cada partido distinto y tiene una gran experiencia para resolver en la situaciones más complejas del compromiso, a diferencia del defensor campeón de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 con la selección de Francia dirigida por Didier Deschamps, uno de los hombres más emblemáticos del país galo, quien en los momentos difíciles solamente se vuelve una carga.

Inclusive, el zaguero central capitán del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España y el extremo izquierdo protemedor han coincidido en que Éder Militão puede desempeñarse de mejor manera en la cancha que Raphaël Varane, quien ya tendría sus horas contadas en Chamartín y debería comenzar a hacer su maleta para marcharse a otra institución, donde tal vez logre levantar cabeza y encontrar nuevamente a su mejor versión.