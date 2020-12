El bombazo de la NBA que deja de piedra a LeBron James

La temporada 2020-2021 de la NBA comenzó con mucha expectativa no solo por lo que sucederá en esta nueva campaña, también por las buenas cosas que se vieron en al anterior. El título de los Lakers de Los Ángeles, la soberbia actuación del LeBron James o el nuevo MVP para Giannis Antetokounmpo; además, todo el efecto que tuvo la pandemia del coronavirus que tras un gran esfuerzo pudo terminar de una forma satisfactoria gracias a la implementación de grandes medidas de seguridad en la burbuja de Orlando.

Con todo eso para el recuerdo, este nuevo curso luce totalmente emocionante; más al ver el añadido que tendrá volver a enfrentarse no solo a los rivales en las pistas, también a ese enemigo silencioso que es le virus y que todavía sigue rondando por todo el mundo. Sin embargo, se espera mucho y una de las cosas que ha sorprendido a todos, incluso a la principal estrella de los Lakers, es que varios expertos ponen un nuevo favorito a llevarse el MVP esta campaña y ese no es otro que Luka Doncic.

Doncic se posiciona como próximo MVP

LeBron ve mucho potencial en el esloveno

Obviamente aparecen los nombres de siempre para adjudicarse este importante premio individual. Jugadores como LeBron James, Curry, Durant o, el actual campeón, Antetokounmpo son los primeros en aparecer en la mente de muchos; pero entre ellos se ha colado este esloveno que comienza su tercera temporada en el mejor baloncesto del mundo y lo hace como lo ha hecho durante sus dos campañas anteriores: a un nivel espectacular.

Todo lo que ha dado en la NBA y este arranque demoledor se combinan para que ya algunos de los expertos más importantes, además de los mismos fanáticos, comiencen a poner a Doncic como el máximo candidato a quedarse con el MVP. Aunque su posible premiación no dependa de lo que hagan los Mavericks de Dallas, estos también parece que se beneficiarán mucho del gran momento que vive el ex del Real Madrid; porque sus números no solo pueden darle el premio al mejor de la temporada, sino llevarlos al anillo.

Unos números para crear temor

El esloveno tuvo un gran arranque en esta campaña

Esta temporada que será un poco más corta de lo habitual, con solo 72 encuentros debido a que comenzó en diciembre, lo crucial será iniciar con buen pie. Si bien los de Dallas han trastabillado en este comienzo, Doncic si que ha visto como sus grandes actuaciones individuales han dado la cara. En su primer duelo deslumbró con 32 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias en 36 minutos en la cancha; muy por encima de lo que hicieron los que serían su máximos competidores por el premio.

Tras tres encuentros, el esloveno tiene grandes números: 27,7 puntos por juego, 6,7 asistencias, 7 rebotes por juegos, 12,5 en porcentaje de tiros de tres y 44,4 en porcentaje de tiro de campo. Doncic ya tiene verdaderos números de campeón y si muestra su regularidad, como en anteriores campañas, no cabe duda de que será un gran contendiente para LeBron James y compañía.