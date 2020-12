La olla express o de presión se ha convertido en una aliada en la cocina en los últimos tiempos. Esta olla ejerce presión a través del vapor y hace que los tiempos de cocción sean más cortos.

Esta olla hecha de aluminio o acero inoxidable, se encarga de preparar y cocinar carnes, granos o verduras en tiempos más cortos de lo normal. Esto se debe al incremento de temperatura.

Lea TAMBIÉN: CÓMO ELIMINAR EL MAL OLOR DEL FRIGORÍFICO

Las ollas express acumulan vapor en su interior, casi sellado, que a su vez se encarga de elevar y concentrar la presión. Cuando esto ocurre, el punto de ebullición se eleva también provocando que los alimentos puedan cocinarse de una manera más rápida debido a la temperatura y vapor.

De hecho, gracias a esta olla la cocción de alimentos es casi tres y hasta cuatro veces más rápida que un procedimiento normal en cualquier otra olla.

La olla express cuenta con una válvula que libera el vapor cuando la presión llega hasta el punto permitido. Es precisamente esta válvula es la que permite liberar la presión y tensión dentro de la olla nivelando a una presión adecuada mientras los alimentos son preparados.

Top de mitos y verdades sobre la olla express

La olla express ha sido un perfecto aliado para muchos cocineros y cocineras , pero ha sido un tormento para otros debido a mitos sobre su uso.

Sobrepaso de cocción, elimina los nutrientes de los alimentos y una olla completamente peligrosa, son parte de los comentarios que se comentan en torno a la olla express. ¿Pero qué tan cierto es todo eso?

1- No conserva las vitaminas de los alimentos.

Falso. La cocción de las carnes, verduras y granos sea en olla express o no, son buenos y conservan todos sus nutrientes tal cual. Cada alimento tiene sus características y no las pierden por ser cocinadas en una olla normal o en una express , sartén o plancha.

Cambia el método de cocción, más no influye en la pérdida de nutrientes ni vitaminas.

2- La olla express puede estallar.

Verdadero. El riesgo de que la olla express es totalmente real, pero si se usa correctamente no hay peligro que correr. Gran parte de las ollas tienen mecanismos que liberan la presión excesiva que se acumula al taparla.

Pero es sumamente importante tener en cuenta que la válvula que libera el vapor debe mantenerse limpia. En la mayoría de los casos cuando una olla express explota, es porque la válvula está tapada con residuos, por ello es importante mantenerla limpia. Igual existen detalles de fábrica o por estar mal puesta la goma de la tapa.

Lo importantes es leer las instrucciones y siempre mantener la válvula limpia.

Olla express ¿una pesadilla?

El mantenimiento de las ollas es “una pesadilla”.

Falso. El mantenimiento de la olla express es sencillo. Lo que debes hacer es lavar a manos con agua y jabón la tapa , gomas y desde luego la válvula (la más importante). También se puede lavar en lavavajilla, pero es recomendable que solo se lave la olla, el resto de los implementos a mano.

La goma es una de las partes que tiende a desgastarse más rápido, por ello es preciso cambiarla cada determinado tiempo para mantener el buen funcionamiento de la olla.

4- La olla es segura si se le da el uso adecuado.

Verdadero. Es imprescindible que leas las instrucciones y sepas cómo funciona antes de utilizarla. Es básico utilizar agua o líquidos tales como caldos de pollo o carne, siempre respetando las medidas.

Las ollas express tienden a tener sus respectivas marcas de cuál es lo máximo y lo mínimo en cuanto a líquido. Mientras que el cierre de la tapa, podrás darte cuenta si queda floja o que no está bien puesta la goma.

En su mayoría los niveles de cocción son: el 1 para verduras y pescados y el 2 para carnes y granos (legumbres).

Paso a paso para usarla correctamente

Luego de aclarado algunos puntos, pasemos al paso a paso para utilizar la olla express de forma correcta y evitar incidentes. Es preciso recordar que es primordial leer las instrucciones antes de usarla.

Recuerda que mayormente son casi los mismos pasos para todas pero el modelo de la olla cambia, las válvulas e incluso algunas tienen otro tipo de mecanismo. Por ello te dejo a continuación los pasos generales para su uso correcto:

Coloca los alimentos que vas a cocinar, ya sea verduras, carne o granos en el interior de la olla.

Después cubre los alimentos con agua pero teniendo en cuenta que no llegue hasta el tope, es decir no debe sobrepasar el límite.

Es muy importante que verifiques que la olla está bien cerrada y que la goma que le rodea esté en buen estado. También debes verificar que la válvula esté limpia y en perfecto estado. Recuerda que la tapa debe encajar y el mango debe estar alineado, si no es así, verifica y corrige.

Como ya lo mencionamos, algunas ollas tienen números para indicar las fases de cocción de acuerdo a cada alimento. Debes verificar leyendo el instructivo.

Luego de verificado cada paso, coloca la olla express en el fuego, verás que conforme suba la temperatura saldrá más vapor.

Mide el tiempo de cocción y una vez que la válvula suba, puedes revisar si ya se puede abrir o todavía debes esperar un tiempo más.

Es recomendable que cuando haya cumplido el tiempo de cocción, apagues el fuego y dejes reposar hasta que puedas abrir la tapa sin problema. Algunos cometen el error de colocarla bajo el agua fría y eso puede ocasionar que estalle por la cantidad de vapor que tiene.