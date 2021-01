Compañeros y compañeras: la vida es eso que pasa mientras haces otros planes. Pero más veloz que ella es el tiempo. Pasa más deprisa de lo que a muchos les gustaría. Y artículos como este que te traemos hoy al diario, aumentan esa sensación de fugacidad. Vertiginosidad a flor de piel. Incluso para los que en aquel momento aún no teníamos la memoria desarrollada.

Hablando de memoria: ¿qué viene a tu cabeza cuando escuchas esta canción? Tremenda melodía. Dulce voz la de Greta y los Garbo: “Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba, como esa palabra que estremece a mi razón. Desde la otra orilla del rio que nos separa cruzaste nadando a prestarme el corazón. Te has ganado a pulso, siempre atento a cada gesto. ¿Sabes? No te fallare, somos compañeros. Siempre estaré aquí si me necesitas. No te fallare somos compañeros. Compañeros de trabajo, de la vida y del amor. Compañeros de las dudas que tenga tu corazón”. Me trae recuerdos hasta a mí. Una serie de 1998, y eso que me trajo un testarazo de buey en el año 97.

Eva Santolaria, Olga Molina, Antonio Hortelano, Francis Lorenzo, Manuel Feijóo, Miguel Rellán, Daniel Retuerta, María Garralón, Julián González… y muchos más. Pero, ¿no extrañas a una actriz de Compañeros en concreto? Tranquilo, tranquila, que no nos hemos olvidado de ella. Hoy, en el artículo, ella es noticia. Esta es la increíble transformación de Lara de Miguel, como nunca antes la has visto.