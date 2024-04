La mejor solución del Atlético con Morata: trueque sorpresa

Los rojiblancos manejan una nueva y final decisión con Álvaro Morata

Atrás queda el primer tramo de la temporada en el que Álvaro Morata exhibía un nivel estratosférico en este Atlético de Madrid. Y es que, pese al mal momento que está pasando, esta temporada ha anotado un total de 20 goles: 14 goles en LaLiga, cinco en Champions y uno en Copa. En el partido ante el Dortmund continuó su nefasta racha. La ocasión más clara del encuentro para el Atlético a escasos segundos del minuto cinco de partido la tuvo Morata.

El delantero lideró un contraataque en el que finalmente solo tenía al portero como obstáculo. Pero no hubo gol. Otra vez. Todos estos malos momentos hacen tomar una serie de decisiones a la cúpula del Atlético de Madrid, aún de que Diego Simeone sigue contando con el jugador en todos los partidos posibles. Por otra parte, la directiva maneja una situación para que dé solución al futbolista.

El Atlético intenta un cambio de cromos entre Morata e Isaac Romero, del Sevilla

Con 13 goles en el primer tramo de la temporada, Morata ha ido apagándose poco a poco. Con seis dianas en este 2024, su último tanto con la camiseta del Atlético de Madrid fue el 3 de marzo en un encuentro liguero ante el Betis. Desde entonces, siete partidos sin ver puerta y la sensación de que ha perdido esa chispa que le catapultó a la titularidad. A entrega y sacrificio no le gana nadie, pero los rojiblancos necesitan su efectividad.

Por ello, y sabiendo de su gran interés por otros nombres del mercado, como puede ser el de Isaac Romero, actualmente en el Sevilla, los del Cívitas Metropolitano estarían decidiendo en intentar con los hispalenses un acuerdo para hacer llegar a Morata al Sevilla FC y traer a Madrid a Romero, gran pretendido por Simeone durante toda la temporada.

Su fallo clamoroso ante el Dortmund despierta sus grandes críticas

Simeone ya señaló en el encuentro que se disputó en Madrid que necesitaba la mejor versión de Álvaro Morata. Dicho de otra manera, que necesitaba los tantos del punta madrileño que no hace gol desde hace mes y medio. No está en una buena racha de cara a portería, pero eso no parecía importarle mucho a su técnico, que siempre ha tenido una gran fe hacia Morata.

El increíble fallo de Álvaro Morata terminó siendo trascendental para el devenir del Atlético de Madrid. Podía haber sido el gol de la sentencia, pero finalmente los rojiblancos se acodaron de ese error a la conclusión del partido, después de quedar eliminados por un resultado global de 5-4. Es una eliminación que duele, porque el Borussia Dortmund era la cenicienta del sorteo. Un rival deseado por todos. Pero hay regalos envenenados. Facilidades que se transforman en dificultades.