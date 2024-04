Klay Thompson recibe un mensaje clave de su entrenador tras fallarlo todo

El entrenador considera a Klay Thompson como un imprescindible para el equipo

Klay Thompson terminó la temporada con un desastroso partido en el que no anotó puntos, registrando un 0 de 10 en tiros al aro. Pero, ¿Cambiará esto todos los planes del entrenador con él? «Queremos desesperadamente que Klay vuelva. Aún tiene muchos años buenos por delante. Hablo en nombre de todos en la franquicia: lo queremos de regreso. Por supuesto, también está el aspecto comercial, pero lo queremos tanto por lo que Klay ha significado para esta organización como por su continuo talento», explicó el entrenador.

Además de la contribución que pueda hacer en términos deportivos, Kerr deja en claro que hay un componente emocional en esa determinación. La dinastía de la última década no podría entenderse sin la contribución de Thompson, a quien además ha visto luchar enormemente por recuperar su nivel de juego anterior.

Klay Thompson

Kerr considera a Klay Thompson como un imprescindible para el equipo

«Tengo un gran afecto por Klay. Me refiero a lo que él ha representado para mí en estos últimos 10 años que hemos compartido. Lo he visto luchar contra la devastación causada por las lesiones en los últimos años, y realmente lo he visto cambiar su mentalidad durante esta misma temporada… Así que esta noche fue difícil verlo luchar de esa manera… Hemos experimentado altibajos increíbles, y eso ha sido duro tanto para Klay como para todo el equipo», concluye.

Siguiendo la línea de su entrenador, Stephen Curry también dejó en claro que tener a Klay a su lado es sin duda su deseo. «No puedo imaginarme sin estos dos muchachos (Klay y Draymond). No vamos a jugar para siempre, pero hemos pasado por muchas cosas juntos… Sé que ellos quieren ganar, sé que yo quiero ganar, y eso es lo único que me importa. Solo quiero ganar. Signifique lo que signifique, solo quiero ganar», expresa.

Klay Thompson podría acabar en Orlando Magic

Pero a pesar de esto, es posible que Klay Thompson tenga que abandonar el equipo. Aunque aún no se ha confirmado, Klay Thompson probablemente tendrá que buscar un nuevo equipo en la NBA, y Orlando Magic parece ser un destino adecuado para él. La franquicia de Florida ha sorprendido a todos este año al mantenerse en la parte alta de la Conferencia Este durante toda la temporada.

Para la próxima temporada, buscan ir más allá, ya que cuentan con jugadores como Franz Wagner y Paolo Banchero, con los que pueden construir un equipo sólido. Para la próxima agencia libre, Orlando Magic está en busca de un escolta tirador, y cuentan con suficiente espacio salarial para realizar fichajes. Su elección parece ser Klay Thompson, quien además aportará liderazgo natural y experiencia en playoffs, elementos fundamentales en la NBA actual para equipos jóvenes que buscan dar un paso adelante hacia el futuro.