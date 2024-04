Carlos Herrera olvida los problemas de la RFEF en la Feria de Abril

El periodista radiofónico sigue postulando a ser el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol

Sevilla acoge desde el pasado sábado su tradicional Feria de Abril, y ahí ha estado Carlos Herrera, candidato a la presidencia de la RFEF. Una semana en la que locales y visitantes disfrutan junto a familia y amigos de una tradición centenaria. Más de 1.000 casetas en las que comer, beber rebujito o bailar sevillanas durante toda una semana.

Así, a la espera de una decisión de la Real Federación Española de Fútbol, todo hace indicar que Carlos Herrera luchará contra un Pedro Rocha que pasó de testigo a investigado tras su declaración del pasado viernes en el marco de la operación Brody. El periodista ya cuenta con el apoyo de seis clubes de la Liga de Tebas mientras sigue aspirando a una victoria que se antoja difícil.

Carlos Herrera huye de toda polémica en la RFEF, pero su candidatura es firme

De hecho, fue el mismo periodista radiofónico el que se dejó ver en las últimas horas, también desde Sevilla, criticando a Pedro Rocha, «mano derecha de Rubiales», al que no considera idóneo para ejecutar los cambios que necesita la Real Federación Española de Fútbol para acabar con los graves problemas que sufre.

Herrera lamentó el cambio de opinión de varios equipos que le prometieron su aval: «Si todos los que me dijeron que me iban a votar, hubieran soportado las presiones de Tebas y Rocha… tendría más de 21», dijo. El aspirante a ser presidente de la Federación relató que «entrar en el fútbol español y haber metido un poco la cabeza, me entusiasma. A las territoriales hay que convencerlas y presentarles el proyecto», señaló.

La candidatura a la presidencia de la Federación

El comunicador ha agradecido a los clubes que han dado su aval, como el Betis, el Villarreal, el Getafe, al Rayo o a la Ponferradina. Más allá de eso, y aquí viene el mensaje que lanza y al que hacíamos referencia en el titular, Herrera asegura que sigue esperando «a todos los otros que prometieron su aval y que ahora están silbando, disimulando, dudando, encogidos, atemorizados por las presiones de Tebas y Rocha».

Lo cierto es que los aspirantes, como es Carlos Herrera, debían presentar sus candidaturas con 21 avales de los miembros de la Asamblea General y la proclamación provisional de las mismas por parte de la Comisión Electoral se hará el pasado viernes 12, fecha en la que también finalizaba el plazo para impugnar la convocatoria ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).