25 palabras: los motivos de Telecinco para despedir a Christian Gálvez

El mal momento de Christian Gálvez en 25 palabras

El problema en sí mismo no es Christian Gálvez y 25 palabras, sino que la problemática es un poco mayor. Con las nuevas plataformas de streaming, serie on the mand y distintos espectáculos online, los medios de comunicación tradicionales se han visto en la titánica tarea de mantener ciertos programas, aunque los niveles de audiencias no sean los esperados. A continuación te contaremos los principales motivos por el cual Telecinco podría cesar de actividad a Christian Gálvez.