Depresión: Estas señales te avisan de que tienes la enfermedad

Pasar todo el día sin ánimo

Es normal que tengamos algunos días a los que llamamos malos, días en los que te sientes decaído y no tienes ánimo para nada. Pero cuando es una situación pasajera, lo que ocurre es que al día siguiente te levantas de la cama recuperado, con energía y con deseos de llevar a cabo tu rutina de todos los días.

Ahora bien, si ese desánimo y esa falta de ganas es algo que te sucede todo el tiempo, y no sientes energía ningún día, esto es, que no mejora tu ánimo, en ningún día, que no recuerdas que día de la semana anterior o la de antes de aquella te sentiste bien, o relativamente bien, es posible que ese sentimiento de tristeza se haya estancado en tu ánimo y resulta muy importante comenzar a tomar medidas y pronto, ver qué tratamiento hay para la depresión.