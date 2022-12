Adivina qué está mal en esta imagen… y en otras similares

Realidad vs redes sociales

Ya debes saber a estas alturas, que todo lo que ves en las redes sociales, es mentira. O bueno, mentira, mentira no, pero… que no todo es cierto. Y si no, mira estas dos imágenes. La de la izquierda, evidentemente, es la que subes a Instagram, con el pie de foto interesante mítico: «Oh, ¡pedazo de fiesta nos vamos a montar! ¡Allá vamos!». La de la derecha es la triste realidad: que solo tienes miniaturas de unas cuantas botellas de alcohol, y da gracias de que no estén rellenas con agua de castañas.

En cualquier caso, esto nos hace aprender que no es oro todo lo que reluce, y que hay muchas cosas de las que debemos desconfiar: si es una chica muy bonita, igual es un hombre, o que la perspectiva puede engañarnos, y lo que parecía el inicio de la fiesta es simplemente la tristeza de esa noche de viernes solo en tu casa, porque tus padres se han largado a cenar sin ti y te han dejado sin nada.