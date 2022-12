Top Gun Maverick: la fecha en la que podrá verse gratis en Amazon

Suele decirse que las grandes expectativas acostumbran a convertirse en grandes decepciones. Más aún cuando se trata de devolver a la vida títulos míticos, como es el caso de Top Gun. Una de las películas más recordadas de la década de los ochenta, que ha tardado la friolera de 36 años en volver a despegar con su secuela, pero cuyo regreso ha convencido a crítica y público.

Nada más estrenarse en su país de origen, Estados Unidos, el largometraje protagonizado una vez más por el veterano Tom Cruise logró atraer los elogios de muchos críticos, incluso aquellos que se mostraban relativamente escépticos con las posibilidades del proyecto antes de que este llegase a los cines. Su mezcla de acción y nostalgia, algo más que frecuente en este tipo de continuaciones tardías, ha sido bien entendida por los cinéfilos y, lo que es aún más importante, por el gran público en general.

En un tiempo en el que las salas de cine se han vuelto más exquisitas y menos todopoderosas de lo que lo eran antes, conseguir un éxito en taquilla no es tan sencillo. Top Gun Maverick no solo ha resultado un triunfo a nivel de recaudación, sino que puede presumir de ser la película más taquillera del año. Al menos, hasta el estreno de Avatar: El sentido del agua, que posiblemente rivalice o incluso supere las andanzas aéreas de Tom Cruise. Pero hoy por hoy, estas no han tenido rival, demostrando que la nostalgia sigue siendo un aliciente poderoso para un público que en los ochenta era adolescente o niño, y que ahora ya peina canas, pero que sigue disfrutando con los clásicos de su infancia revividos.

Top Gun Maverick, primero en Amazon Prime Video

Aunque Top Gun Maverick ha arrasado en muchos lugares del mundo, eso no quiere decir que no exista un gran número de usuarios que estén deseosos de que la cinta llegue a sus casas. Es decir, que por fin puedas disfrutar por primera vez o por segunda del título en las plataformas caseras, por así decirlo.

Hasta ahora, la secuela no había revelado quién se había hecho con los derechos para sumarla a su catálogo, ni tampoco si esto llevaría algún tipo de coste extra, como a veces pasa con las producciones más punteras, o sería gratuita para los clientes. Es decir, para aquellos que están suscritos y pagan sus correspondientes cuotas. Pues bien, ha sido ahora cuando finalmente se ha desvelado el misterio: Top Gun Maverick llegará primero a Amazon Prime Video.

Además, todos aquellos que cuenten con este servicio, pueden estar de enhorabuena, ya que parece que la película será totalmente gratis. No estará para comprar o alquilar, sino que sencillamente se sumará al extenso catálogo que la compañía pone a disposición de sus usuarios.

¿Y cuándo sucederá esto exactamente? Pues Amazon también ha dado a conocer cuándo podrá disfrutarse de Top Gun Maverick en su plataforma de vídeo. Será a partir del próximo 30 de diciembre. Es decir, poco más o menos que en un mes, y coincidiendo con la despedida de 2022. Sin duda un aliciente más que destacará entre las novedades navideñas que también están a la vuelta de la esquina en Prime Video, como la galardonada La La Land.

En cuanto a series, debutan igualmente estrenos y nuevas temporadas, pero quizá la que más está llamando la atención de los fans esté siendo Tom Clancy’s Jack Ryan. Su tercera temporada, para ser precisos. Mucha gente opina que será la última, pero por lo pronto no hay nada confirmado por parte de sus creadores.