No todos los ataques al corazón vienen con señales claras de advertencia. No siempre hay un fuerte dolor en el pecho seguido por una caída al suelo como se ve en las películas. Algunos síntomas de un ataque al corazón ni siquiera suceden en el pecho, y no siempre es fácil entender lo que está pasando.

Existen determinados grupos de riesgo, como las personas mayores de 60 años, las que sufren de sobrepeso, diabetes, colesterol alto o presión arterial alta. Sin embargo, existen 10 señales que te avisan de un ataque al corazón casi un mes antes y a los que hay que prestar especial atención.

Malestar en el pecho Es el signo más común de peligro. Si tienes una arteria bloqueada o estás sufriendo un ataque cardíaco, puedes sentir dolor, opresión o presión en el pecho. Todo el mundo tiene una palabra diferente para ese sentimiento. Algunas personas dicen que es como si un elefante estuviera sentado encima de ellas, otras personas dicen que es como un pellizco o una quemadura. La sensación por lo general no dura más de unos pocos minutos. Puede suceder tanto si estás en reposo o si estás haciendo algo físico. Si los síntomas son más graves y no desaparecen después de unos minutos, debes llamar a emergencias o acudir a un médico.

Dificultad para respirar

A medida que uno envejece, o la falta de ejercicio y el aumento gradual de peso, causan problemas como dificultad para respirar. Los sofocos son una queja común para muchas mujeres durante la menopausia, pero también un indicador de peligro.

Una súbita sudoración o dificultad para respirar sin esfuerzo, falta de aliento que continúa empeorando con el tiempo después del esfuerzo, falta de aliento que empeora al acostarse y mejora cuando te levantas…todo síntomas claros que puede que se esté aproximando un ataque al corazón.