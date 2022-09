Carpetazo a Chrome: las razones por las que deberías usar DuckDuckGo

Por si no sabes que es DuckDuckGo, te informamos que es un motor de búsqueda que se centra en la privacidad de las personas y no es nueva, ya que tiene años funcionando y ganando adeptos como una alternativa bastante atractiva a los buscadores tradicionales como Bing o Google, para quienes se preocupan porque no desean ser rastreados, maximizando la privacidad de los usuarios en sus búsquedas por internet.

Si ya te interesaste, entonces continúa leyendo, porque te vamos a explicar lo que es y la manera en que funciona este buscador, y te vamos a explicar sus diferencias respecto a Google.