Netflix, HBO o Amazon: dónde ver las favoritas a los Oscar

NETFLIX HA SIDO LA GRAN TRIUNFADORA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Antes comentemos lo que ha cambiado el cine no sólo desde el punto de vista del público, que ha abrazado el streaming por encima de ir a las salas de cine, y más tras la pandemia. Pero las plataformas no se han conformado con las palomitas y también han buscado ya el prestigio, produciendo películas para que triunfen en festivales y sobre todo en los Oscar. Y la en un principio vetusta y reticente academia al final se rindió a películas de Netflix como ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, ‘El Irlandés’, de Martin Scorsese o ‘Mank’, de David Fincher. Como vemos eran apuestas fuertes porque contaban con directores consagrados e incluso mitos como Scorsese. El resultado son varias estatuillas como director, mejor película, etc.